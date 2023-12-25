Макгрегор предложил провести бой с Пакьяо в Саудовской Аравии
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«Как насчёт моего боя с Мэнни в Саудовской Аравии? Как вам это? Как думаете, он должен подняться в мой вес? Ведь именно так он поступил бы, будь он человеком, а не мышью», — цитирует ирландца The Independent.
В июле 2021 года Макгрегор получил перелом ноги в третьем бою против американца Дастина Порье на 264-м номерном турнире UFC и с тех пор не провёл ни одного поединка.
Всего на его счету 22 победы в 28 боях. Он владел чемпионскими поясами UFC в лёгкой и полулёгкой весовых категориях.
Ранее Макгрегор сообщил, что проведёт следующий бой весной.