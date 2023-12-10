Макгрегор сообщил, что проведёт следующий бой весной

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор рассказал, когда планирует провести следующий поединок.

«Я проведу следующий бой весной. Сейчас я ещё не в стадии активной подготовки, но сдаю допинг-тесты, каждый день тренируюсь. Соперник? Был Майкл Чендлер, он и должен им остаться», — цитирует Макгрегора ТАСС.

В июле 2021 года Макгрегор получил перелом ноги в третьем бою против американца Дастина Порье на 264-м номерном турнире UFC и с тех пор не провёл ни одного поединка.

Всего на его счету 22 победы в 28 боях. Он владел чемпионскими поясами UFC в лёгкой и полулёгкой весовых категориях.

Ранее Макгрегор высказал мнение, что россиянин Пётр Ян сможет вновь завоевать титул в легчайшем весе.