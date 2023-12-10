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Макгрегор считает, что Ян вернёт себе чемпионский пояс UFC

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Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор высказал мнение, что россиянин Пётр Ян сможет вновь завоевать титул в легчайшем весе.
Макгрегор считает, что Ян вернёт себе чемпионский пояс UFC
  • Gettyimages.ru

«Пётр Ян — феноменальный боец, представляющий Россию. Бывший чемпион UFC. Я хочу увидеть его возвращение. Уверен, что он вернёт себе чемпионское золото. С нетерпением жду этого», — сказал Макгрегор на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Дубае.

Ян в марте уступил Мерабу Двалишвили. Поединок продлился пять раундов и завершился победой грузина единогласным решением судей. После этого боец не входил в октагон. Россиянин в конце сентября сообщил, что перенёс операцию.

На счету Яна 16 побед и пять поражений на профессиональном уровне в ММА.

Ранее Ян и Макгрегор провели битву взглядов в Дубае.

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