«Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Сибирь» в матче КХЛ
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Игра в Новосибирске завершилась со счётом 3:2 в пользу команды из столицы Башкирии.
У победителей шайбы забросили Иван Дроздов (28-я и 62-я минуты), Алексей Василевский (58-я). В составе проигравших отличились Никита Коротков (3-я) и Тейлор Бек (51-я).
«Салават Юлаев» с 61 очком занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» (51) — восьмое.
Ранее петербургский СКА на своём льду нанёс разгромное поражение подмосковному «Витязю» в матче КХЛ.