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Орлов: «Зенит» покупает Ахметова для сохранения баланса между россиянами и легионерами

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Комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном трансфере полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметова в петербургский «Зенит».
Орлов: «Зенит» покупает Ахметова для сохранения баланса между россиянами и легионерами
  • Gettyimages.ru

«У Ахметова есть свои козыри, он техничный футболист. Наверное, его берут для того, чтобы сохранить некий баланс между россиянами и легионерами. Почему нет», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, главный тренер Сергей Семак, вероятно, видит в Ахметове дополнение к Андрею Мостовому и Густаво Мантуану.

«Хорошо, когда на одну позицию претендуют два исполнителя. Так должно быть в команде, которая борется за чемпионство», — добавил Орлов.

В нынешнем сезоне 25-летний россиянин принял участие в 21 матче за «Краснодар» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две голевые передачи.

Контракт полузащитника с «быками» рассчитан до 30 июня 2024 года.

После 18 туров Российской премьер-лиги чёрно-зелёные набрали 38 очков и занимают первое место в турнирной таблице. На втором месте располагается петербургский клуб, набравший 36 баллов.

Ранее в «Зените» назвали преждевременными разговоры о трансфере Ахметова.

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