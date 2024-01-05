В «Зените» назвали преждевременными разговоры о трансфере Ахметова
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«Преждевременно говорить», — приводит слова Медведева РИА Новости.
В нынешнем сезоне 25-летний россиянин принял участие в 21 матче за «Краснодар» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две голевые передачи.
Контракт полузащитника с «быками» рассчитан до 30 июня 2024 года.
После 18 туров Российской премьер-лиги чёрно-зелёные набрали 38 очков и занимают первое место в турнирной таблице. На втором месте располагается петербургский клуб, набравший 36 баллов.
Ранее сообщалось, что Ахметов перейдёт из «Краснодара» в «Зенит».