Источник: Ахметов перейдёт из «Краснодара» в «Зенит»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов перейдёт в санкт-петербургский «Зенит».

Об этом сообщается в Telegram-канале «Это футбол, брат».

В нынешнем сезоне 25-летний россиянин принял участие в 21 матче за «Краснодар» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две голевые передачи.

После 18 туров Российской премьер-лиги «быки» набрали 38 очков и занимают первое место в турнирной таблице. На втором месте располагается петербургский клуб, набрав 36 баллов.

Ранее «Зенит» объявил о подписании бразильского защитника Нино.