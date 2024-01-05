Ян перенёс тренировочный лагерь из США в Таиланд
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Пётр Ян передумал готовиться к поединку 299-го номерного турнира Абсолютного борцовского турнира (UFC) с китайцем Сонгом Ядонгом в США.
- Gettyimages.ru
Как сообщается в социальных сетях клуба «Тайгер Муай-Тай», 30-летний россиянин будет готовиться к бою в Таиланде.
Поединок состоится в ночь на 10 марта.
Ранее Ян рассказал, когда планирует завершить карьеру.
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