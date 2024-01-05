Ян перенёс тренировочный лагерь из США в Таиланд

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Пётр Ян передумал готовиться к поединку 299-го номерного турнира Абсолютного борцовского турнира (UFC) с китайцем Сонгом Ядонгом в США.

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