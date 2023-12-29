Боец UFC Ян рассказал, когда планирует завершить карьеру

Бывший чемпион UFC Пётр Ян рассказал, когда планирует завершить карьеру в спортивных единоборствах.

«Спортивная карьера не такая длинная, а жизнь впереди. Каждый хочет заработать себе на пенсию. Мне скрывать нечего — я здесь для того, чтобы зарабатывать на хлеб. Когда планирую выйти на пенсию? Лет в 35. Может, в 33», — сказал Ян на канале RCC: MMA & Boxing в YouTube.

Ян в марте уступил Мерабу Двалишвили. Поединок продлился пять раундов и завершился победой грузина единогласным решением судей. После этого боец не выходил в октагон. Россиянин в конце сентября сообщил, что перенёс операцию.

Следующий поединок Ян проведёт против китайца Сонг Ядонга. Бой состоится на турнире UFC 299 в Майами.

Ранее чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев сообщил, что будет готов провести свой следующий поединок в марте 2024 года.