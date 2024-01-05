Остапенко поругалась с судьёй на вышке в четвертьфинале турнира в Брисбене
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«Ты слепая. Невозможно играть, когда ты судишь. Ты так часто ошибаешься. Да там три отскока. Не хочу, чтобы ты ещё хоть раз судила мой матч», — приводит слова Остапенко The Tennis Letter.
По мнению теннисистки, судья испортила ей матч.
«Я никогда этого не забуду. Никогда», — сказала она.
Остапенко проиграла игру со счётом 6:3, 3:6, 7:5.
Ранее сообщалось, что россиянин Павел Котов не смог пробиться в 1/2 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Гонконге (Китай).