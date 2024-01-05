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Котов проиграл Руусувуори и не смог пройти в полуфинал турнира в Гонконге

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Россиянин Павел Котов не смог пробиться в 1/2 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Гонконге (Китай).
Котов проиграл Руусувуори и не смог пройти в полуфинал турнира в Гонконге
  • Gettyimages.ru

В матче 1/4 финала российский теннисист потерпел поражение от финна Эмиля Руусувуори.

Встреча продолжалась один час 48 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:7 (4:7).

В полуфинале турнира Руусувуори сыграет с победителем игры между австрийцем Себастьяном Офнером и испанцем Роберто Баутиста-Агутом.

Ранее сообщалось, что россиянка Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации в Брисбене (Австралия).

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