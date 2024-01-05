Гол Дадонова не спас «Даллас» от поражения в матче НХЛ с «Колорадо»
Встреча проходила на «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась в овертайме со счётом 4:5.
В составе хозяев голом отметился российский нападающий Евгений Дадонов.
Российский вратарь гостей Александр Георгиев отразил 28 бросков из 32.
После 37 игр «Даллас» набрал 49 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Колорадо» с 53 баллами располагается на первой строчке.
Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ.