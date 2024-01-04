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Романцев — о должности президента в «Спартаке»: сапожник без сапог

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Самый титулованный главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев рассказал, почему в начале 90-х согласился занять пост президента столичного клуба.

«Чужой человек нам не был нужен. Я был формально на этой должности. У меня даже не было права подписи финансовых документов. Об этом никто не знал. Сапожник без сапог, так сказать», — цитирует Романцева «Матч ТВ».

При этом тренер подчеркнул, что если бы он не стал президентом, то «Спартак» превратился бы «в серую, среднюю команду».

«Нам бы привозили ненужных игроков и продавали лучших. Мы же отпускали игроков, которые заслуживают, а там бы продавали всех подряд», — добавил Романцев.

Президентом клуба Романцев был с 1993 по 2002 год. Специалист принял предложение одного из первых руководителей спортивного общества «Спартак» Николая Старостина.

На посту главного тренера Романцев восемь раз завоевал с московской командой золотые медали чемпионата России и стал трёхкратным обладателем Кубка страны.

4 января бывший наставник красно-белых отмечает 70-летие.

Ранее сообщалось, что Романцев возглавил «Спартак», чтобы оставить память о Бескове.

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