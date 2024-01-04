Романцев — о должности президента в «Спартаке»: сапожник без сапог
«Чужой человек нам не был нужен. Я был формально на этой должности. У меня даже не было права подписи финансовых документов. Об этом никто не знал. Сапожник без сапог, так сказать», — цитирует Романцева «Матч ТВ».
При этом тренер подчеркнул, что если бы он не стал президентом, то «Спартак» превратился бы «в серую, среднюю команду».
«Нам бы привозили ненужных игроков и продавали лучших. Мы же отпускали игроков, которые заслуживают, а там бы продавали всех подряд», — добавил Романцев.
Президентом клуба Романцев был с 1993 по 2002 год. Специалист принял предложение одного из первых руководителей спортивного общества «Спартак» Николая Старостина.
На посту главного тренера Романцев восемь раз завоевал с московской командой золотые медали чемпионата России и стал трёхкратным обладателем Кубка страны.
4 января бывший наставник красно-белых отмечает 70-летие.
Ранее сообщалось, что Романцев возглавил «Спартак», чтобы оставить память о Бескове.