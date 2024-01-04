RT в Telegram
Подпишись

Канчельскис: я не верю в скорое возвращение российского футбола в Европу

Короткая ссылка
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис призвал не ждать скорого снятия санкций с российского футбола.
Канчельскис: я не верю в скорое возвращение российского футбола в Европу
  • РИА Новости

«Всякое может случиться в этом году, конечно. Но я не верю в скорое возвращение российского футбола в Европу. Это бред. Пока никто не сможет нас вернуть, даже если захотят. Для нас в этом году ничего не поменяется. Будем пытаться найти соперников, которые смогут выйти против нас», — цитирует Канчельскиса Sport24.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее в сборной Турции назвали маловероятным проведение матча с Россией в марте.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить