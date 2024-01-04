Канчельскис: я не верю в скорое возвращение российского футбола в Европу

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис призвал не ждать скорого снятия санкций с российского футбола.

«Всякое может случиться в этом году, конечно. Но я не верю в скорое возвращение российского футбола в Европу. Это бред. Пока никто не сможет нас вернуть, даже если захотят. Для нас в этом году ничего не поменяется. Будем пытаться найти соперников, которые смогут выйти против нас», — цитирует Канчельскиса Sport24.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее в сборной Турции назвали маловероятным проведение матча с Россией в марте.





