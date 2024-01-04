В сборной Турции назвали маловероятным проведение матча с Россией в марте

Пресс-атташе Федерации футбола Турции Туркер Тозар рассказал, что национальная команда вряд ли сможет провести матч со сборной России.

«Для нас матч со сборной России в марте этого года крайне маловероятен. Мы работаем над другими договоренностями», — цитирует Тозара Sport24.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

20 декабря стало известно, что сборные России и Сербии достигли договорённости о проведении товарищеского матча. Игра состоится в марте 2024 года в одном из российских городов.

Ранее сообщалось, что РФС планирует провести более восьми матчей для сборной России в 2024 году.