В сборной Турции назвали маловероятным проведение матча с Россией в марте
«Для нас матч со сборной России в марте этого года крайне маловероятен. Мы работаем над другими договоренностями», — цитирует Тозара Sport24.
ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
20 декабря стало известно, что сборные России и Сербии достигли договорённости о проведении товарищеского матча. Игра состоится в марте 2024 года в одном из российских городов.
Ранее сообщалось, что РФС планирует провести более восьми матчей для сборной России в 2024 году.