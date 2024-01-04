Вайцеховская высказалась по ситуации Косторной с дизайнерами

Обозреватель RT Елена Вайцеховская отреагировала на конфликт чемпионки Европы по фигурному катанию Алёны Косторной с дизайнерами костюмов.

«Пока ехала в Минск, читала разнообразные комментарии из мира высокой моды и, честно говоря, запуталась. Дизайнер Дмитриева жалуется на наглое и неуважительное к себе отношение и сокрушается, что Косторная уже три года не возвращает костюмы: «...Была договорённость лично с Алёной, что мы делаем их бесплатно, но Алёна их возвращает. Спустя три года они так и не вернулись…» — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

По её словам, дизайнер Коновалова ровно год ждёт, когда Косторная упомянет её в соцсетях.

«Не то что поста, даже ни одного упоминания…» Дизайнер Куклычёва горюет, что не может пойти в суд, поскольку все договорённости были устными. А теперь совсем на немного вернёмся назад. Декабрь 2021-го. Дизайнер Куклычёва с восторгом рассказывает, как уговорила фигуристку разрешить сшить ей платье: «...Увидела, что она на меня подписана. Оставила ей реакцию на историю, а она её лайкнула. Ну я и написала ей просто, что вот, мол, было бы здорово сшить тебе платье красивое, если это возможно…» Май 2023-го. Дизайнер Куклычёва в очередном большом интервью с восторгом говорит, что Косторная (к которой всё ещё нет никаких претензий, заметьте) спонтанно приняла участие в показе её работ: «...С Алёной вообще очень много всего спонтанного происходит, она неординарная личность. Очень творческая, смелая. Мне кажется, она готова к абсолютно разным форматам взаимодействия», — продолжила она.

«В том же интервью дизайнер добавляет: «...Мне достаточно внимания, я не чувствую обиды из-за того, что меня где-то не упомянули, где-то я осталась в тени…» Воспринимается как мыльная опера, правда? Хотя на самом деле ещё в лихие 1990-е родилась и стала почти аксиомой фраза: «Любой бизнес на доверии рано или поздно заканчивается одним и тем же. Автоматной очередью…» — заключила Вайцеховская.

Ранее сообщалось, что Куклычёва не намерена обращаться в полицию из-за долга Косторной.