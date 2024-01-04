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Романцев считает, что его доверчивость обернулась неудачей для сборной России

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев признался, что чувствует свою недоработку на посту наставника сборной России по футболу.
Романцев считает, что его доверчивость обернулась неудачей для сборной России
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Я не смог определить слабости в той команде. Психологические, а не футбольные. Увы, не смог ударить кулаком по столу. Вот эта моя доверчивость обернулась неудачей. Но виню только себя», — цитирует Романцева «Матч ТВ».

Тренер напомнил устоявшуюся фразу: «Выигрывает команда, а проигрывает тренер».

«Полная твоя ответственность. Поэтому нужно было вычленить слабые места той команды. Нужно было что-то поменять, раз тебе дали власть. Я этого сделать не смог», — добавил Романцев.

Под его руководством сборная пробилась в финальную стадию чемпионата Европы (1996) и первенства планеты (2002). Однако россияне на обоих турнирах не смогли выйти из группы в плей-офф.

Романцев 4 января отмечает 70-летие.

Ранее Романцев заявил, что мог пойти на любой конфликт, если это в интересах дела.





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