Романцев считает, что его доверчивость обернулась неудачей для сборной России

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев признался, что чувствует свою недоработку на посту наставника сборной России по футболу.

«Я не смог определить слабости в той команде. Психологические, а не футбольные. Увы, не смог ударить кулаком по столу. Вот эта моя доверчивость обернулась неудачей. Но виню только себя», — цитирует Романцева «Матч ТВ».

Тренер напомнил устоявшуюся фразу: «Выигрывает команда, а проигрывает тренер».

«Полная твоя ответственность. Поэтому нужно было вычленить слабые места той команды. Нужно было что-то поменять, раз тебе дали власть. Я этого сделать не смог», — добавил Романцев.

Под его руководством сборная пробилась в финальную стадию чемпионата Европы (1996) и первенства планеты (2002). Однако россияне на обоих турнирах не смогли выйти из группы в плей-офф.

Романцев 4 января отмечает 70-летие.

Ранее Романцев заявил, что мог пойти на любой конфликт, если это в интересах дела.











