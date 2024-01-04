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Романцев ответил на критику в свой адрес словами Никулина

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Самый титулованный главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев, рассуждая о критике в свой адрес, процитировал одного из знаменитых советских и российских актёров — Юрия Никулина.
Романцев ответил на критику в свой адрес словами Никулина
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Я прислушиваюсь к людям, которые мне интересны, которых я уважаю. Пусть даже я не очень знаком с ними. Однажды великий Юрий Никулин сказал такую вещь: «Если вам хочется отомстить врагу, станьте счастливыми — и он этого не переживёт». Классная мысль. Что может быть лучше?» — цитирует Романцева «Матч ТВ».

Тренер добавил, что прожил счастливую жизнь.

«Я занимался тем, что очень люблю», — заключил Романцев.

Романцев является чемпионом СССР в составе «Спартака». На посту главного тренера он восемь раз завоевал с московской командой золотые медали чемпионата России и стал трёхкратным обладателем Кубка страны.

Романцев 4 января отмечает 70-летие.

Ранее Романцев заявил, что мог пойти на любой конфликт, если это в интересах дела.

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