Романцев ответил на критику в свой адрес словами Никулина

Самый титулованный главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев, рассуждая о критике в свой адрес, процитировал одного из знаменитых советских и российских актёров — Юрия Никулина.

«Я прислушиваюсь к людям, которые мне интересны, которых я уважаю. Пусть даже я не очень знаком с ними. Однажды великий Юрий Никулин сказал такую вещь: «Если вам хочется отомстить врагу, станьте счастливыми — и он этого не переживёт». Классная мысль. Что может быть лучше?» — цитирует Романцева «Матч ТВ».

Тренер добавил, что прожил счастливую жизнь.

«Я занимался тем, что очень люблю», — заключил Романцев.

Романцев является чемпионом СССР в составе «Спартака». На посту главного тренера он восемь раз завоевал с московской командой золотые медали чемпионата России и стал трёхкратным обладателем Кубка страны.

Романцев 4 января отмечает 70-летие.

Ранее Романцев заявил, что мог пойти на любой конфликт, если это в интересах дела.