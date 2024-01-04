Вратарь с русскими корнями Проведель стал лучшим футболистом «Лацио» 2023 года

«Лацио» опубликовал результаты конкурса на звание лучшего футболиста столичной команды 2023 года.

Самым полезным игроком был признан голкипер Иван Проведель, сообщает пресс-служба римского клуба в социальных сетях.

29-летний футболист, у которого русские корни, в сентябре стал вторым голкипером после турка Синана Болата в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить мяч с игры. Это произошло в матче группового этапа с «Атлетико» (1:1).

У Проведеля, который родился в итальянском городе Порденоне, мать русская.

Ранее агент Проведеля заявил, что Иван не может быть вызван в сборную России по футболу.