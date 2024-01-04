Вратарь с русскими корнями Проведель стал лучшим футболистом «Лацио» 2023 года
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Самым полезным игроком был признан голкипер Иван Проведель, сообщает пресс-служба римского клуба в социальных сетях.
29-летний футболист, у которого русские корни, в сентябре стал вторым голкипером после турка Синана Болата в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить мяч с игры. Это произошло в матче группового этапа с «Атлетико» (1:1).
У Проведеля, который родился в итальянском городе Порденоне, мать русская.
Ранее агент Проведеля заявил, что Иван не может быть вызван в сборную России по футболу.