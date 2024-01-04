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Вратарь с русскими корнями Проведель стал лучшим футболистом «Лацио» 2023 года

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«Лацио» опубликовал результаты конкурса на звание лучшего футболиста столичной команды 2023 года.
Вратарь с русскими корнями Проведель стал лучшим футболистом «Лацио» 2023 года
  • Gettyimages.ru
  • © Silvia Lore

Самым полезным игроком был признан голкипер Иван Проведель, сообщает пресс-служба римского клуба в социальных сетях.

29-летний футболист, у которого русские корни, в сентябре стал вторым голкипером после турка Синана Болата в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить мяч с игры. Это произошло в матче группового этапа с «Атлетико» (1:1).

У Проведеля, который родился в итальянском городе Порденоне, мать русская.

Ранее агент Проведеля заявил, что Иван не может быть вызван в сборную России по футболу.

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