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Агент Проведеля: Иван не может быть вызван в сборную России по футболу

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Джованни Рава, агент голкипера «Лацио» Ивана Проведеля, заявил, что итальянский вратарь никогда не сыграет за сборную России по футболу.
Агент Проведеля: Иван не может быть вызван в сборную России по футболу
  • Gettyimages.ru

«У Проведеля есть итальянское гражданство, поэтому он не смог бы быть вызван в сборную России. У него нет ни паспорта, ни гражданства РФ. Иван не может быть вызван в сборную России, так же как не может быть вызван Францией, Испанией или Бразилией», — цитирует Раву «Спорт-Экспресс».

Он дал понять, что не слышал о разговоре Проведеля с тренером вратарей сборной России Виталием Кафановым.

«Вы говорите мне вещи, которые я слышу впервые. Иван никогда мне не говорил, что его звал в сборную России тренер вратарей», — добавил агент.

Напомним, что гол вратаря спас «Лацио» от поражения в игре первого тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1). 29-летний итальянский вратарь отличился на 95-й минуте матча. Гол Проведеля номинировали на звание лучшего в первом туре ЛЧ.

В нынешнем сезоне футболист провёл 20 матчей во всех турнирах, пропустил 19 мячей и 10 раз сыграл на ноль. 

Вратарь имеет русские корни по материнской линии.

Ранее сообщалось, что Проведель отказался от вызова в сборную России по футболу.

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