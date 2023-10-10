Агент Проведеля: Иван не может быть вызван в сборную России по футболу
- Gettyimages.ru
«У Проведеля есть итальянское гражданство, поэтому он не смог бы быть вызван в сборную России. У него нет ни паспорта, ни гражданства РФ. Иван не может быть вызван в сборную России, так же как не может быть вызван Францией, Испанией или Бразилией», — цитирует Раву «Спорт-Экспресс».
Он дал понять, что не слышал о разговоре Проведеля с тренером вратарей сборной России Виталием Кафановым.
«Вы говорите мне вещи, которые я слышу впервые. Иван никогда мне не говорил, что его звал в сборную России тренер вратарей», — добавил агент.
Напомним, что гол вратаря спас «Лацио» от поражения в игре первого тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1). 29-летний итальянский вратарь отличился на 95-й минуте матча. Гол Проведеля номинировали на звание лучшего в первом туре ЛЧ.
В нынешнем сезоне футболист провёл 20 матчей во всех турнирах, пропустил 19 мячей и 10 раз сыграл на ноль.
Вратарь имеет русские корни по материнской линии.
Ранее сообщалось, что Проведель отказался от вызова в сборную России по футболу.