Агент Проведеля: Иван не может быть вызван в сборную России по футболу

Джованни Рава, агент голкипера «Лацио» Ивана Проведеля, заявил, что итальянский вратарь никогда не сыграет за сборную России по футболу.

«У Проведеля есть итальянское гражданство, поэтому он не смог бы быть вызван в сборную России. У него нет ни паспорта, ни гражданства РФ. Иван не может быть вызван в сборную России, так же как не может быть вызван Францией, Испанией или Бразилией», — цитирует Раву «Спорт-Экспресс».

Он дал понять, что не слышал о разговоре Проведеля с тренером вратарей сборной России Виталием Кафановым.

«Вы говорите мне вещи, которые я слышу впервые. Иван никогда мне не говорил, что его звал в сборную России тренер вратарей», — добавил агент.

Напомним, что гол вратаря спас «Лацио» от поражения в игре первого тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1). 29-летний итальянский вратарь отличился на 95-й минуте матча. Гол Проведеля номинировали на звание лучшего в первом туре ЛЧ.

В нынешнем сезоне футболист провёл 20 матчей во всех турнирах, пропустил 19 мячей и 10 раз сыграл на ноль.

Вратарь имеет русские корни по материнской линии.

Ранее сообщалось, что Проведель отказался от вызова в сборную России по футболу.