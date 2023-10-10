Проведель отказался от вызова в сборную России по футболу

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов сообщил, что приглашал голкипера «Лацио» Ивана Проведеля в национальную команду.

«Я попросил РФС меня с ним связать. Он сказал, что не хочет общаться ни с кем из России. Он мог бы быть вызван на этот сбор, я поэтому и искал его», — цитирует Кафанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что гол вратаря спас «Лацио» от поражения в игре первого тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1). 29-летний итальянский вратарь отличился на 95-й минуте матча. Гол Проведеля номинировали на звание лучшего в первом туре ЛЧ.

В нынешнем сезоне футболист провёл 20 матчей во всех турнирах, пропустил 19 мячей и 10 раз сыграл на ноль.

Вратарь имеет русские корни по материнской линии.

Ранее агент Проведеля рассказал, что его подопечный не планирует получать российское гражданство.