Вратарь «Лацио» Проведель не намерен получать российское гражданство

Джанни Рава, агент голкипера «Лацио» Ивана Проведеля, рассказал, что его подопечный не планирует получать российское гражданство.

«Нет, Иван не планирует получать российский паспорт. Что касается интереса со стороны сборной России и клубов Российской премьер-лиги, то нам никто не звонил», — приводит слова Равы РИА Новости.

Напомним, что гол голкипера спас «Лацио» от поражения в игре первого тура группы Е с «Атлетико» (1:1). 29-летний итальянский вратарь отличился на 95-й минуте матча.

28-летний вратарь имеет русские корни по материнской линии.

В нынешнем сезоне футболист провёл 20 матчей во всех турнирах, пропустил 19 мячей и 10 раз сыграл на ноль. Контракт Проведеля с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что гол голкипера «Лацио» номинирован на звание лучшего в первом туре Лиги чемпионов.