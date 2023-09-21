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Вратарь «Лацио» Проведель не намерен получать российское гражданство

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Джанни Рава, агент голкипера «Лацио» Ивана Проведеля, рассказал, что его подопечный не планирует получать российское гражданство.
Вратарь «Лацио» Проведель не намерен получать российское гражданство
  • AP
  • © Andrew Medichini

«Нет, Иван не планирует получать российский паспорт. Что касается интереса со стороны сборной России и клубов Российской премьер-лиги, то нам никто не звонил», — приводит слова Равы РИА Новости.

Напомним, что гол голкипера спас «Лацио» от поражения в игре первого тура группы Е с «Атлетико» (1:1). 29-летний итальянский вратарь отличился на 95-й минуте матча.

28-летний вратарь имеет русские корни по материнской линии.

В нынешнем сезоне футболист провёл 20 матчей во всех турнирах, пропустил 19 мячей и 10 раз сыграл на ноль. Контракт Проведеля с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что гол голкипера «Лацио» номинирован на звание лучшего в первом туре Лиги чемпионов.

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