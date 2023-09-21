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Гол голкипера «Лацио» номинирован на звание лучшего в первом туре Лиги чемпионов

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Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвала четвёрку номинантов на награду за лучший гол недели в Лиге чемпионов.
Гол голкипера «Лацио» номинирован на звание лучшего в первом туре Лиги чемпионов
  • AP
  • © Andrew Medichini

В список вошли Жоау Феликс («Барселона»), Анжело Фюльжини («Ланс»), Тете («Галатасарай») и гол вратаря «Лацио» Ивана Проведеля, у которого есть русские корни.

Напомним, что гол голкипера спас «Лацио» от поражения в игре первого тура группы Е с «Атлетико» (1:1). 29-летний итальянский вратарь отличился на 95-й минуте матча.

Ранее сообщалось, что Проведель стал вторым голкипером, который забил мяч в Лиге чемпионов с игры.

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