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Романцев — о легионерах: зачем они нужны, если сидят на лавке и курят бамбук

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Самый титулованный тренер московского «Спартака» Олег Романцев считает, что необходимо больше доверять российским тренерам и футболистам.
Романцев — о легионерах: зачем они нужны, если сидят на лавке и курят бамбук
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Если они делают результат, на них равняется молодёжь, то ради бога. Но если легионеры сидят на лавке и курят бамбук… Зачем они нужны? Я так же могу. Тем более бамбука побольше выкурю», — цитирует Романцева «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что «нужно делать какие-то поправки» в регламентах футбольных турниров.

«Хотя кто платит, тот и заказывает музыку. То, что я говорю, — как об стену горох. Никому это не нужно и не важно», — заключил Романцев.

В РПЛ в данный момент работают семь иностранных тренеров. Владимир Ивич (Сербия) возглавляет «Краснодар», Марцел Личка (Чехия) — московское «Динамо», Гильермо Абаскаль — столичный «Спартак», Давид Деограсия — «Оренбург», Роберт Морено — «Сочи» (все — Испания), Виктор Гончаренко — екатеринбургский «Урал», Мирослав Ромащенко — грозненский «Ахмат» (оба — Белоруссия).

С сезона-2022/23 в РПЛ существует новый лимит на легионеров: 13 иностранцев (не более восьми на поле) + 12 россиян (минимум четыре воспитанника).

Ранее Романцев заявил, что мог пойти на любой конфликт, если это в интересах дела.

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