Юран: из-за перехода в «Спартак» Романцева у меня могли возникнуть проблемы на Украине

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал о первом знакомстве с экс-наставником «Спартака» Олегом Романцевым.

«Наше знакомство — это нечто… Я хотел перейти в «Спартак» из киевского «Динамо». После окончания чемпионата мы со сборной полетели в коммерческое турне по Латинской Америке: Коста-Рика, Тринидад и Тобаго и так далее... Тогда национальную команду возглавлял Анатолий Бышовец. На обратной дороге, когда мы уже прошли паспортный контроль, ко мне подошёл начальник сборной и сказал: «С тобой хочет поговорить Олег Романцев, он в аэропорту». Я был ошарашен. Как сейчас помню: белая «Волга», а на заднем сидении — Олег Иванович. Он сказал, что хочет видеть меня в «Спартаке». Ответил, что у меня тоже есть мечта поиграть в этот самый спартаковский футбол. Прямо в автомобиле написал заявление — тогда их надо было писать.

На следующий день полетел в Киев, где меня вызвали в центральный комитет. Начали спрашивать, где живёт моя семья. Сказал, что в Луганске. Сначала ничего не понял, а потом Владимир Веремеев, начальник команды, спросил: «Как всё прошло?» Я ему рассказал, что получал в свой адрес странные вопросы. Он мне объяснил, что у меня могут начаться проблемы. Увы, с первого раза перейти в стан красно-белых не получилось. Вот таким было моё первое знакомство с Олегом Ивановичем: машина и заявление на переход в его команду», — заявил Юран RT.

Ранее сообщалось, что Сёмин высказался о Романцеве.