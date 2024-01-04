Кобелев: Тюкавин регулярно играл, но сейчас превратился в лидера «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев оценил игру нападающего Константина Тюкавина.

«Для меня открытие первой части сезона в РПЛ — Тюкавин. Считаю, что он очень хорошо себя зарекомендовал. Тюкавин уже регулярно играл, но сейчас превратился в лидера «Динамо». Тренер-открытие? Тренеров я не обсуждаю», — цитирует Кобелева «Чемпионат».

5 декабря Тюкавин стал победителем премии «Первая пятёрка».

В сезоне-2023/24 21-летний футболист забил 12 мячей и сделал четыре результативные передачи в 29 играх Российской премьер-лиги.

Ранее Тюкавин стал лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре.