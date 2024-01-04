Юран: Романцев мог понять любую ошибку, но не безволие

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о экс-наставнике «Спартака» Олеге Романцеве.

«Олег Иванович мог понять любую ошибку, но только не безволие. Я как тренер тоже придерживаюсь данной модели: готов простить помарки, но не отсутствие характера на поле. В этом наши философии с мэтром схожи. Ни в коем случае не хочу сказать, что у других игроков «Спартака» 1990-х этого не было. Возможно, просто у меня желание победить любой ценой проявлялось чуть больше. Романцев дал мне возможность поиграть в «Спартаке», а я, думаю, отработал этот отрезок сполна. Олег Иванович — жёсткий, но справедливый, победитель по духу», — заявил Юран RT.

Ранее Юран рассказал, как Романцев позволил ему устроить взбучку футболистам «Спартака» в матче Лиги чемпионов.