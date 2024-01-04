Юран рассказал, как Романцев позволил ему устроить взбучку футболистам «Спартака» в матче Лиги чемпионов

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран вспомнил о разговоре с экс-наставником «Спартака» Олегом Романцевым в матче Лиги чемпионов.

«После первого тайма матча группового этапа Лиги чемпионов сезона-1995/96 с «Русенборгом» мы уступали со счётом 0:2. Сидя в раздевалке, я заметил, как некоторые ребята поникли. У меня внутри всё взорвалось: «Мы что, проиграем этим рыбакам и лыжникам?» Слышу, Олег Романцев говорит Георгию Ярцеву: «Пойдём отсюда — Юран разберётся». Подошёл к парням, обнял каждого и призвал собраться. В итоге мы выиграли ту встречу — 4:2, а Олег Иванович сказал, что я его обманул, поскольку обещал, что команда забьёт три», — заявил Юран RT.

Ранее сообщалось, что Титов вспомнил ключевую встречу с Романцевым.