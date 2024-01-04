Титов вспомнил ключевую встречу с Романцевым

Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Егор Титов вспомнил о встрече с экс-наставником красно-белых Олегом Романцевым.

«Сейчас, наверное, трудно вспомнить нашу первую встречу и разговор. Пожалуй, судьбоносным был момент, когда я ещё выступал за ДЮСШ. Тогда Олег Иванович присутствовал на игре и сказал: «Чтобы этот мальчик завтра был у меня в Тарасовке». Так и получилось. Романцев — величина в российском футболе. Глыба, человек, который выиграл всё. Не могу сказать, что в бытность футболистом он был мне как отец, скорее наши отношения оставались строго профессиональными, в формате «наставник — футболист». А вот сейчас уже можно говорить о каких-то ситуациях с теплотой и душевными воспоминаниями. Даже когда в 1996-м команду возглавлял Георгий Ярцев, Олег Иванович не оставлял «Спартак», не пропадал. Романцев — человек требовательный, внимательный к мелочам, что сейчас редко встретишь, и не умеющий проигрывать», — заявил Титов RT.

Ранее бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин назвал Романцева лучшим российским тренером в истории.