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Титов вспомнил ключевую встречу с Романцевым

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Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Егор Титов вспомнил о встрече с экс-наставником красно-белых Олегом Романцевым.
Титов вспомнил ключевую встречу с Романцевым
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Сейчас, наверное, трудно вспомнить нашу первую встречу и разговор. Пожалуй, судьбоносным был момент, когда я ещё выступал за ДЮСШ. Тогда Олег Иванович присутствовал на игре и сказал: «Чтобы этот мальчик завтра был у меня в Тарасовке». Так и получилось. Романцев — величина в российском футболе. Глыба, человек, который выиграл всё. Не могу сказать, что в бытность футболистом он был мне как отец, скорее наши отношения оставались строго профессиональными, в формате «наставник — футболист». А вот сейчас уже можно говорить о каких-то ситуациях с теплотой и душевными воспоминаниями. Даже когда в 1996-м команду возглавлял Георгий Ярцев, Олег Иванович не оставлял «Спартак», не пропадал. Романцев — человек требовательный, внимательный к мелочам, что сейчас редко встретишь, и не умеющий проигрывать», — заявил Титов RT.

Ранее бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин назвал Романцева лучшим российским тренером в истории.

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