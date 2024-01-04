Football Italia: Конте — главный кандидат «Милана» на замену Пиоли

Бывший главный тренер «Интера» и сборной Италии Антонио Конте может возглавить «Милан».

Как сообщает Football Italia, руководство миланского клуба не рассматривает никаких кандидатов, кроме итальянца.

По информации источника, Пиоли позволят доработать до конца сезона, после чего пригласят в команду Конте.

Напомним, что в сезоне-2022/23 итальянский специалист возглавлял «Тоттенхэм», но был уволен. Позже сообщалось, что Конте сделает паузу в карьере на один год.

Ранее Конте рассказал о своём возвращении к работе.