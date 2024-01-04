RT в Telegram
Подпишись

Football Italia: Конте — главный кандидат «Милана» на замену Пиоли

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Интера» и сборной Италии Антонио Конте может возглавить «Милан».
Football Italia: Конте — главный кандидат «Милана» на замену Пиоли
  • Gettyimages.ru
  • © Robbie Jay Barratt - AMA

Как сообщает Football Italia, руководство миланского клуба не рассматривает никаких кандидатов, кроме итальянца. 

По информации источника, Пиоли позволят доработать до конца сезона, после чего пригласят в команду Конте.

Напомним, что в сезоне-2022/23 итальянский специалист возглавлял «Тоттенхэм», но был уволен. Позже сообщалось, что Конте сделает паузу в карьере на один год.

Ранее Конте рассказал о своём возвращении к работе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить