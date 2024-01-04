Football Italia: Конте — главный кандидат «Милана» на замену Пиоли
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Как сообщает Football Italia, руководство миланского клуба не рассматривает никаких кандидатов, кроме итальянца.
По информации источника, Пиоли позволят доработать до конца сезона, после чего пригласят в команду Конте.
Напомним, что в сезоне-2022/23 итальянский специалист возглавлял «Тоттенхэм», но был уволен. Позже сообщалось, что Конте сделает паузу в карьере на один год.
Ранее Конте рассказал о своём возвращении к работе.