Конте: когда я вернусь, всем остальным будет очень тяжело

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал о своём возвращении к работе.

«Однажды я хотел бы тренировать команду, которая недавно побеждала. После «Тоттенхэма» я пообещал себе посвятить время своей семье, это жизненный выбор. Но когда я вернусь, всем остальным будет очень тяжело», — цитирует Конте Sportal.

Как сообщает Sky Sports, Конте является приоритетной целью «Наполи» на должность главного тренера команды после неудовлетворительных результатов под руководством нынешнего наставника Руди Гарсии.

Напомним, что в прошлом сезоне итальянский специалист возглавлял «Тоттенхэм», но был уволен. Позже сообщалось, что Конте сделает паузу в карьере на один год.

«Наполи» (14 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.

Ранее Де Лаурентис заявил, что уверен в продлении контракта «Наполи» с Осимхеном.