Узнать больше

Конте: когда я вернусь, всем остальным будет очень тяжело

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал о своём возвращении к работе.

«Однажды я хотел бы тренировать команду, которая недавно побеждала. После «Тоттенхэма» я пообещал себе посвятить время своей семье, это жизненный выбор. Но когда я вернусь, всем остальным будет очень тяжело», — цитирует Конте Sportal.

Как сообщает Sky Sports, Конте является приоритетной целью «Наполи» на должность главного тренера команды после неудовлетворительных результатов под руководством нынешнего наставника Руди Гарсии.

Напомним, что в прошлом сезоне итальянский специалист возглавлял «Тоттенхэм», но был уволен. Позже сообщалось, что Конте сделает паузу в карьере на один год.

«Наполи» (14 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.

Ранее Де Лаурентис заявил, что уверен в продлении контракта «Наполи» с Осимхеном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить