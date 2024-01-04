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Газзаев: наше соперничество с Романцевым и Сёминым шло на благо российскому футболу

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о соперничестве с экс-наставником «Спартака» Олегом Романцевым.
Газзаев: наше соперничество с Романцевым и Сёминым шло на благо российскому футболу
  • РИА Новости

«Мы познакомились в составе сборной страны, а уже после неоднократно пересекались на поле, выступая за разные команды — «Спартак» и «Динамо». Вы верно сказали про здоровую конкуренцию таких тренеров, как Юрий Сёмин, Олег Романцев и я. Коллективы под нашим руководством занимали первые-вторые места. Чего только стоит хотя бы череда побед красно-белых во главе с Романцевым… Прервать их гегемонию было большим достижением. Олег Иванович — выдающийся мастер и блестящий тренер. Достаточно посмотреть, сколько футболистов, прошедших его школу, уехали в Европу. Соперничество с такими людьми, как Сёмин и Романцев, всегда шло на пользу. В таких условиях отечественный футбол прогрессировал. Мы являемся друзьями и тепло общаемся по сей день. Всегда рады видеть друг друга. Работа работой, но человеческие отношения — совсем иное дело. Олег Иванович — это профессионал высочайшего уровня, прекрасный человек и патриот своей страны», — заявил Газзаев RT.

Ранее Юран рассказал, как Романцев позволил ему устроить взбучку футболистам «Спартака» в матче Лиги чемпионов.

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