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The Mirror: «Арсенал» хочет найти замену Зинченко в зимнее трансферное окно

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«Арсенал» планирует приобрести защитника на позицию Александра Зинченко во время зимнего трансферного окна.
The Mirror: «Арсенал» хочет найти замену Зинченко в зимнее трансферное окно
  • AP
  • © David Price

Как сообщает The Mirror, причиной тому стала нестабильная игра украинца, а также его травма.

По информации источника, лондонский клуб будет искать варианты с краткосрочной арендой.

В нынешнем сезоне 27-летний украинец забил один гол и отдал одну голевую передачу в 18 матчах Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Арсенал» с 40 очками занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на пять баллов.

Ранее фанаты «Арсенала» раскритиковали украинского футболиста Зинченко.

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