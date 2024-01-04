The Mirror: «Арсенал» хочет найти замену Зинченко в зимнее трансферное окно
- AP
- © David Price
Как сообщает The Mirror, причиной тому стала нестабильная игра украинца, а также его травма.
По информации источника, лондонский клуб будет искать варианты с краткосрочной арендой.
В нынешнем сезоне 27-летний украинец забил один гол и отдал одну голевую передачу в 18 матчах Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Арсенал» с 40 очками занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на пять баллов.
Ранее фанаты «Арсенала» раскритиковали украинского футболиста Зинченко.