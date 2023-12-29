Фанаты «Арсенала» раскритиковали украинского футболиста Зинченко

Болельщики лондонского «Арсенала» подвергли критике украинского защитника команды Александра Зинченко после поражения от столичного «Вест Хэм Юнайтед» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс» и завершилась со счётом 0:2.

27-летний украинец вышел в стартовом составе и был заменён на 64-й минуте.

После игры фанаты «канониров» жёстко раскритиковали защитника: «Уберите Зинченко из «Арсенала», «Отвратительная игра Зинченко», «Зинченко не смог сделать ничего полезного на поле».

В нынешнем сезоне 27-летний украинец забил один гол и отдал одну голевую передачу в 18 матчах Английской премьер-лиги (АПЛ).

После 19 туров АПЛ «Арсенал» набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на два балла.

Ранее бывший футболист сборной Англии Майкл Грей выразил мнение, что Зинченко может помешать «Арсеналу» выиграть АПЛ.