Гасперини похвалил Миранчука за игру в матче Кубка Италии с «Сассуоло»
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«Очень положительный результат. Миранчук, Хольм, Де Кетеларе — все молодцы. Второй гол получился очень красивым благодаря участию всех трёх атакующих игроков», — приводит слова Гасперини TMW.
Матч на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо завершился со счётом 3:1 в пользу команды Джан Пьеро Гасперини.
Хавбек сборной России сначала отдал голевой пас на Шарля Де Кетеларе (63-я минута), который удвоил преимущество. А потом отличился сам (71-я). Первый мяч забил всё тот же бельгийский форвард (24-я). Горечь поражения «Сассуоло» в концовке матча подсластил гол Даниэля Болоки (95-я).
В 1/4 финала «Аталанта» 10 января встретится с «Миланом».
Ранее Миранчук заявил, что мог сделать хет-трик в матче Кубка Италии с «Сассуоло».