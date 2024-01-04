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«Зенит» объявил о переходе Ренана в «Интернасьонал»

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Защитник «Зенита» Роберт Ренан перешёл в «Интернасьонал» на правах аренды.

«Зенит» и «Интернасьонал» достигли договорённости о переходе защитника на правах аренды. Соглашение действует до конца бразильского футбольного сезона 2024 года», — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Ренан принял участие в восьми матчах за сине-бело-голубых и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Ранее сообщалось, что бразильский «Коринтианс» достиг компромисса с «Зенитом» по условиям аренды Ренана.

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