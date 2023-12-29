Revista Colorada: «Коринтианс» согласился на условия «Зенита» по аренде Ренана

Бразильский «Коринтианс» достиг компромисса с «Зенитом» по условиям аренды защитника петербургского клуба Роберта Ренана.

Как сообщает Revista Colorada, в сделке между клубами будет предусмотрен пункт о немедленном завершении аренды в случае предложения из Европы летом следующего года.

По информации источника, аренда 20-летнего бразильца будет действовать до декабря 2024-го.

В нынешнем сезоне Ренан принял участие в восьми матчах за сине-бело-голубых и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Ранее сообщалось, что переговоры «Зенита» и «Коринтианса» по Ренану зашли в тупик.