Revista Colorada: «Коринтианс» согласился на условия «Зенита» по аренде Ренана
- РИА Новости
Как сообщает Revista Colorada, в сделке между клубами будет предусмотрен пункт о немедленном завершении аренды в случае предложения из Европы летом следующего года.
По информации источника, аренда 20-летнего бразильца будет действовать до декабря 2024-го.
В нынешнем сезоне Ренан принял участие в восьми матчах за сине-бело-голубых и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
Ранее сообщалось, что переговоры «Зенита» и «Коринтианса» по Ренану зашли в тупик.