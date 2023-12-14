ESPN: переговоры «Зенита» и «Коринтианс» по Ренану зашли в тупик

Защитник «Зенита» Роберт Ренан, скорее всего, не перейдёт в «Коринтианс».

Как сообщает ESPN Brasil, переговоры между «Коринтианс» и «Зенитом» по поводу аренды футболиста зашли в тупик.

По информации источника, желание «Коринтианс» взять Ренана в аренду на год не нравится «Зениту».

В нынешнем сезоне 20-летний бразилец принял участие в восьми матчах за сине-бело-голубых и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Ранее агент Ренана назвал ложью информацию о возможном переходе защитника в «Вест Хэм».