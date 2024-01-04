Мовсисян: «Краснодару» для успеха нужен армянский игрок с десятым номером

Бывший нападающий «Краснодара» Юра Мовсисян считает, что команда Владимира Ивича может стать чемпионом России сезона-2023/24.

«Сперцян для меня — уникальный парень. «Краснодару» для успеха обязательно нужен армянский игрок с десятым номером. У меня нет возможности следить за матчами команды, но они большие молодцы», — цитирует Мовсисяна Metaratings.

«Краснодар» с 38 очками по итогам 18 туров лидирует в чемпионате. На втором месте в турнирной таблице располагается петербургский «Зенит» (36).

Ранее Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявил, что считает главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича лучшим специалистом РПЛ в 2023 году.





