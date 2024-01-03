Мостовой признался, что не скучает по российскому футболу, а смотрит европейские матчи
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«Пока не скучаю по российскому футболу. А чего скучать? Продолжается европейский футбол, поэтому не скучаю», — цитирует Мостового «Чемпионат».
После 18 туров «Краснодар» набрал 38 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. Команда впервые в своей истории ушла на зимнюю паузу в качестве лидера чемпионата.
Ранее Владимир Ивич не согласился с утверждением, что под его руководством «Краснодар» отошёл от философии играть в атакующий футбол.