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Мостовой признался, что не скучает по российскому футболу, а смотрит европейские матчи

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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос, скучает ли он по российскому футболу во время паузы.
Мостовой признался, что не скучает по российскому футболу, а смотрит европейские матчи
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Пока не скучаю по российскому футболу. А чего скучать? Продолжается европейский футбол, поэтому не скучаю», — цитирует Мостового «Чемпионат».

После 18 туров «Краснодар» набрал 38 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. Команда впервые в своей истории ушла на зимнюю паузу в качестве лидера чемпионата.

Ранее Владимир Ивич не согласился с утверждением, что под его руководством «Краснодар» отошёл от философии играть в атакующий футбол.

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