В «Зените» призвали подождать по поводу трансфера Нино из «Флуминенсе»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о возможном переходе защитника «Флуминенсе» Нино в санкт-петербургский клуб.

«Договорённость по трансферу Нино? Ждите», — цитирует Медведева Sport24.

Как сообщает Itatiaia, «Флуминенсе» и «Зенит» уже начали обмен документами для завершения трансфера. Отмечается, что «Зенит» заплатит за защитника €5 млн наличными.

26-летний бразильский футболист провёл в текущем сезоне за клуб 55 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Его контракт с «Флуминенсе» рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Ранее в «Флуминенсе» подтвердили, что Нино близок к переходу в «Зенит».