В «Зените» призвали подождать по поводу трансфера Нино из «Флуминенсе»
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«Договорённость по трансферу Нино? Ждите», — цитирует Медведева Sport24.
Как сообщает Itatiaia, «Флуминенсе» и «Зенит» уже начали обмен документами для завершения трансфера. Отмечается, что «Зенит» заплатит за защитника €5 млн наличными.
26-летний бразильский футболист провёл в текущем сезоне за клуб 55 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Его контракт с «Флуминенсе» рассчитан до 31 декабря 2024 года.
Ранее в «Флуминенсе» подтвердили, что Нино близок к переходу в «Зенит».