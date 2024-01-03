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В «Зените» призвали подождать по поводу трансфера Нино из «Флуминенсе»

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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о возможном переходе защитника «Флуминенсе» Нино в санкт-петербургский клуб.
В «Зените» призвали подождать по поводу трансфера Нино из «Флуминенсе»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Договорённость по трансферу Нино? Ждите», — цитирует Медведева Sport24.

Как сообщает Itatiaia, «Флуминенсе» и «Зенит» уже начали обмен документами для завершения трансфера. Отмечается, что «Зенит» заплатит за защитника €5 млн наличными.

26-летний бразильский футболист провёл в текущем сезоне за клуб 55 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Его контракт с «Флуминенсе» рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Ранее в «Флуминенсе» подтвердили, что Нино близок к переходу в «Зенит».

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