Газманов — о пении фигуристок Трусовой и Загитовой: пусть поют, я только за

Народный артист России Олег Газманов высказался о пении фигуристок Александры Трусовой и Алины Загитовой.

«Нормально отношусь к спортсменам, которые поют. Пока я не видел, чтобы кто-то из профессиональных спортсменок стал бы зарабатывать пением. Если это на уровне того, что человек хочет пробовать что-то новое, пусть поёт. Я только за! Я сам бывший спортсмен», — цитирует Газманова РИА Новости.

Песню «Я не кукла» 19-летняя россиянка записала вместе с соотечественницей Софьей Самоделкиной и болгарской фигуристкой Марией Левушкиной. В июне Трусова выпустила дебютную композицию под названием «Два крыла».

В феврале Загитова выступила в дуэте с певицей Zivert. Они спели одну из её песен. Мероприятие прошло во дворце спорта «ЦСКА Арена» в Москве.

Ранее продюсер и совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская отреагировала на то, что Трусова записала новую песню.