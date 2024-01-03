В «Лекко» сообщили о желании подписать Черышева
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«Мы по-прежнему заинтересованы в трансфере Дениса Черышева. Но на данный момент такой возможности нет. Его трансфер заблокирован по личным обстоятельствам игрока. Пытаться подписать Черышева летом мы не будем. Только в текущее трансферное окно», — цитирует Фраччоллу Sport24.
В нынешнем сезоне россиянин провёл за команду девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.
Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €700 тыс.
Ранее гендиректор «Пари НН» не исключил возможность перехода Черышева.