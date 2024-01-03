В «Лекко» сообщили о желании подписать Черышева

Спортивный директор «Лекко» Доменико Фраччолла рассказал, что клуб попытается подписать полузащитника «Венеции» Дениса Черышева в зимнее трансферное окно.

«Мы по-прежнему заинтересованы в трансфере Дениса Черышева. Но на данный момент такой возможности нет. Его трансфер заблокирован по личным обстоятельствам игрока. Пытаться подписать Черышева летом мы не будем. Только в текущее трансферное окно», — цитирует Фраччоллу Sport24.

В нынешнем сезоне россиянин провёл за команду девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €700 тыс.

Ранее гендиректор «Пари НН» не исключил возможность перехода Черышева.