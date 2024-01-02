Гендиректор «Пари НН» не исключил возможность перехода Черышева

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о возможном возвращении полузащитника «Венеции» Дениса Черышева в Россию.

«Возможность того, что Черышев окажется в «Нижнем Новгороде», никто не исключает, но, чтобы это состоялось, нужны прочные контакты по этому вопросу», — цитирует Мелик-Гусейнова Sport24.

В нынешнем сезоне россиянин провёл за команду девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €700 тыс.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о возможном подписании Черышева в клуб.