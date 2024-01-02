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Гендиректор «Пари НН» не исключил возможность перехода Черышева

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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о возможном возвращении полузащитника «Венеции» Дениса Черышева в Россию.
Гендиректор «Пари НН» не исключил возможность перехода Черышева
  • Gettyimages.ru

«Возможность того, что Черышев окажется в «Нижнем Новгороде», никто не исключает, но, чтобы это состоялось, нужны прочные контакты по этому вопросу», — цитирует Мелик-Гусейнова Sport24.

В нынешнем сезоне россиянин провёл за команду девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €700 тыс. 

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о возможном подписании Черышева в клуб.

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