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В «Урале» не исключили подписание Дениса Черышева

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Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о возможном подписании полузащитника «Венеции» Дениса Черышева в клуб.

«Не могу сразу ответить на этот вопрос. У него же отец из Нижнего Новгорода, наверное, Денис хотел бы дома выступать. А если говорить о его переходе в «Урал», то этот вопрос надо обсуждать с тренерами», — цитирует Иванова Metaratings.

В нынешнем сезоне россиянин провёл за команду семь матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. В совокупности на поле он провёл 135 минут. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин оценил перспективы Черышева в команде.

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