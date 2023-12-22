В «Урале» не исключили подписание Дениса Черышева
«Не могу сразу ответить на этот вопрос. У него же отец из Нижнего Новгорода, наверное, Денис хотел бы дома выступать. А если говорить о его переходе в «Урал», то этот вопрос надо обсуждать с тренерами», — цитирует Иванова Metaratings.
В нынешнем сезоне россиянин провёл за команду семь матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. В совокупности на поле он провёл 135 минут. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.
Ранее спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин оценил перспективы Черышева в команде.