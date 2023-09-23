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Спортивный директор «Венеции»: никто не знает, что случится с Черышевым в январе

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Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин оценил перспективы российского полузащитника команды Дениса Черышева.
Спортивный директор «Венеции»: никто не знает, что случится с Черышевым в январе
  • РИА Новости

«Контракт Дениса Черышева действует до лета следующего года, но никто не знает, что может случиться в январе. Мы следим за ситуацией, но пока конкретных предложений по россиянину нет. Посмотрим, как все изменится в будущем», — цитирует Брендолина Sport24.

В прошедшем сезоне 32-летний россиянин забил четыре мяча и отдал две результативные передачи в 24 матчах за «Венецию». Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Итальянский клуб не смог по итогам сезона-2022/23 пробиться в Серию А.

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