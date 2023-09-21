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Сазонов заявил, что будет бороться за место в основе «Торино»

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Грузинский защитник «Торино» Саба Сазонов рассказал о целях в команде.
Сазонов заявил, что будет бороться за место в основе «Торино»
  • Gettyimages.ru
  • © DeFodi Images

«Оказаться здесь — мечта, я не мог дождаться, когда смогу играть в итальянской лиге. Я хочу дебютировать, хочу играть, а потом бороться за место в основе команды. Играть в Италии было одним из моих заветных желаний, я знаю, что здесь отличная лига для защитников», — цитирует Сазонова Goal.

Игрок подписал контракт с итальянским клубом до лета 2027 года. По информации СМИ, сумма трансфера составила €2,5 млн плюс €250 тыс.

В сезоне-2022/23 21-летний футболист сыграл за команду в 33 матчах и забил один гол. Его контракт с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее в «Динамо» рассказали, что у клуба нет проблем с получением денег от европейских клубов.

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