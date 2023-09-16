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В «Динамо» рассказали, что у клуба нет проблем с получением денег от европейских клубов

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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что у столичного клуба нет проблем с получением финансов за трансферы футболистов.

«Получило ли «Динамо» деньги от «Торино» за трансфер Сабы Сазонова? Насколько я знаю, в процессе. Но по всем трансферам, которые мы сделали, деньги на вход приходят без каких-либо проблем», — цитирует Гафина ТАСС.

«Динамо» по итогам семи туров РПЛ занимает с 14 очками четвёртое место.

Сазонов подписал контракт с «Торино» до лета 2027 года. По информации СМИ, сумма трансфера составила €2,5 млн плюс €250 тыс.

Ранее Сазонов прокомментировал переход из «Динамо» в «Торино».

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