Овечкин — о победе над «Питтсбургом»: новый год, новый старт

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о победе над «Питтсбург Пингвинз» в матче НХЛ.

«Лучшее начало 2024-го. Новый год, новый старт. Мы возьмём всё хорошее из этой игры на будущее. Мы отлично начали, потом, возможно, немного расслабились, но в третьем периоде у нас была надёжная игра», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Встреча проходила на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в Питтсбурге и завершилась со счётом 4:3.

Овечкин отметился забитой шайбой.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин записал в свой актив результативную передачу.

«Вашингтон» с 42 очками занимает седьмое место в Восточной конференции. «Питтсбург» с 40 очками расположился на 11-й строчке.

Ранее дубль Тарасенко не помог «Оттаве» победить «Ванкувер» в матче НХЛ.