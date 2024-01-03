Дубль Тарасенко не помог «Оттаве» победить «Ванкувер» в матче НХЛ

«Оттава Сенаторз» проиграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Ванкувере на «Роджерс Арене» завершилась со счётом 6:3.

Российские игроки «Кэнакс» — нападающий Илья Михеев и защитник Никита Задоров — записали на свой счёт по одной результативной передаче.

Форвард «Оттавы» Владимир Тарасенко оформил дубль.

«Ванкувер» набрал 51 очко и возглавил таблицу Западной конференции. «Оттава» с 28 очками располагается на 16-й строчке в Восточном дивизионе.

Ранее дубль Ничушкина принёс «Колорадо» победу над «Айлендерс» в матче НХЛ.